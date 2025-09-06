Israël bat la Moldavie 4-0 lors d’un match qualificatif pour la Coupe du monde

Articles recommandés -

La sélection israélienne de football a signé une victoire éclatante vendredi soir en s’imposant 4-0 face à la Moldavie, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Grâce à ce succès, Israël se hisse à la deuxième place de son groupe avec neuf points. Son prochain match, décisif, l’opposera à l’Italie mardi prochain.

Le match a rapidement tourné à l’avantage des « Bleus et Blancs ».

À la 15e minute, Dor Peretz a ouvert le score sur un service parfait de Manor Solomon, après une percée sur l’aile gauche. Vingt minutes plus tard, Solomon a lui-même inscrit le deuxième but d’une frappe puissante, bien servi par Dan Biton. En seconde période, Tai Baribo a alourdi le score (3-0) à la 59e minute, après une action initiée par une récupération de balle et conclue par une passe décisive d’Eli Dasa.

Enfin, à la 77e minute, le jeune Oscar Gloukh a scellé la victoire d’Israël avec le quatrième but de la rencontre. L’équipe alignée par Israël comprenait notamment Daniel Peretz, Eli Dasa, Dor Peretz, Manor Solomon et Tai Baribo. Parmi les remplaçants figuraient Gabi Kanikovski, Jordan Shua et Sagiv Yehezkel. Depuis le début de ces éliminatoires, Israël a battu l’Estonie à deux reprises (2-1 et 3-1), mais s’est incliné 4-2 face à la Norvège.

Ne pouvant pas accueillir de matchs sur son sol à cause de la guerre, la sélection dispute actuellement ses rencontres « à domicile » sur terrain neutre.