Israël disqualifie son équipe olympique de bobsleigh après une fausse déclaration

L’équipe israélienne engagée dans l’épreuve de bobsleigh à quatre a été disqualifiée par le Comité olympique d’Israël (COI) après la révélation d’une fausse déclaration destinée à permettre une demande de remplacement.

Selon un communiqué transmis, l’un des athlètes a affirmé être malade afin d’autoriser l’entrée en compétition du remplaçant, Ward Fawarseh. Conformément au règlement, un changement d’effectif n’est autorisé qu’en cas de blessure ou de maladie avérée. Le sportif concerné s’est même soumis à un examen médical et a signé une attestation pour appuyer la demande officielle de remplacement.

Il a ensuite reconnu auprès du chef de la délégation avoir agi de manière inappropriée. Le Comité olympique d’Israël a alors retiré sa demande de substitution et décidé de disqualifier l’équipe pour la journée de compétition.

« Le comportement de l’équipe est inapproprié et contraire aux principes d’équité et d’esprit sportif », a indiqué l’instance dans son communiqué.

La veille, Israël avait concouru avec AJ Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman et Omer Katz. Le programme officiel prévoyait initialement une nouvelle participation avec une composition modifiée incluant Fawarseh. S’il avait pris le départ, ce dernier serait devenu le premier athlète druze à représenter Israël aux Jeux olympiques.

Après deux manches disputées, l’équipe occupait la 24ᵉ place sur 27 concurrents, dans une course marquée par trois sorties de piste lors de la deuxième manche.

La Fédération israélienne de bobsleigh et skeleton n’a pas réagi dans l’immédiat.