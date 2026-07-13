Israël s'incline en finale de l'EuroBasket U20 face à la France

L'équipe féminine israélienne des moins de 20 ans s'est inclinée 79-66 face à la France en finale de l'EuroBasket U20, disputée dimanche en Lituanie. Les Bleuettes décrochent ainsi un nouveau titre européen, tandis qu'Israël termine vice-champion d'Europe pour la première fois de son histoire.

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Malgré cette défaite, les Israéliennes concluent un parcours remarquable. Elles avaient notamment éliminé la Belgique en demi-finale après une compétition disputée, confirmant les progrès du basket féminin israélien sur la scène européenne.

La France, emmenée par une génération déjà sacrée en U16 et U18, a fait la différence en seconde période pour s'imposer et compléter un triplé historique dans les catégories de jeunes. Sarah Cissé a été élue MVP du tournoi.