J.J. Redick ému par sa rencontre avec Omer Shem Tov au centre d’entraînement des Lakers

Ancien joueur NBA et actuel entraîneur des Los Angeles Lakers, J.J. Redick est revenu sur sa rencontre marquante avec Omer Shem Tov, survivant de la captivité à Gaza, reçu il y a deux mois au centre d’entraînement de la franchise californienne.

Dans un entretien accordé à la chaîne israélienne Channel Sport, Redick a évoqué un moment « incroyable », partagé lors de la visite de Shem Tov aux États-Unis, où ce dernier livrait son témoignage. « Nous avons passé un excellent moment ensemble. Nous avons discuté dans mon bureau et parcouru le complexe d’entraînement. C’était impressionnant de voir son esprit et son optimisme », a confié l’entraîneur.

Redick s’est dit particulièrement touché par l’énergie du jeune Israélien. « Sa joie et son amour de la vie sont contagieux. Cela saute aux yeux quand on lui parle ou quand on le voit échanger avec d’autres personnes. J’ai vraiment apprécié passer du temps avec lui », a-t-il ajouté.

De retour en Israël en février 2025 après 505 jours de captivité à Gaza, Omer Shem Tov poursuit depuis un parcours symbolique et inspirant. Lors de son séjour aux États-Unis, il a notamment été invité d’honneur des Boston Red Sox au mythique Fenway Park, où il a lancé la première balle d’un match.

Il a également été surpris par un appel vidéo du footballeur Erling Haaland, un autre moment fort de reconnaissance internationale.

À travers ces rencontres, Omer Shem Tov incarne aujourd’hui un message de résilience et d’espoir bien au-delà des frontières d’Israël.