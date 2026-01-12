La Fédération iranienne d'échecs sanctionnée pour le boycott d'une équipe israélienne lors d'un tournoi

La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a infligé une amende de 25 000 euros à la Fédération Iranienne des Échecs pour avoir boycotté l’équipe féminine israélienne lors des Olympiades d’échecs de 2024 à Budapest. La sanction fait suite à une plainte déposée par la Fédération israélienne, affirmant que l’absence iranienne n’était pas accidentelle mais constituait un boycott délibéré.

L’argument iranien, selon lequel des inondations et des barrages routiers dans la région du Danube auraient empêché l’équipe de se rendre au match, a été rejeté. La vice-présidente de la FIDE a confirmé que « la situation liée aux inondations était maîtrisée le dernier jour du tournoi et aucune équipe n’a renoncé à participer aux parties ». Elle a également indiqué qu’un plan d’urgence avait été prévu, mais qu’il n’a pas été nécessaire de l’utiliser.

La FIDE a également souligné que l’équipe masculine iranienne, logeant dans le même hôtel et bénéficiant des mêmes conditions logistiques, avait participé à son match contre l’Arménie sans problème. Le comité a conclu que « l’effet sélectif des inondations, qui aurait affecté uniquement l’équipe opposée à Israël, ne résiste pas à l’épreuve de la logique et discrédite la version iranienne ».

Si l’amende n’est pas réglée dans les trois semaines, la Fédération iranienne sera suspendue pendant un an de toutes les activités FIDE. Le Dr Zvika Barkai, président de la Fédération israélienne, a salué la décision : « Toute tentative de discrimination fondée sur la nationalité sera sanctionnée. »