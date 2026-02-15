La superstar de la NBA, LeBron James, adresse un message à ses fans israéliens

À l’issue d’un échange avec un journaliste, LeBron James a adressé un message à ses fans israéliens, mêlant admiration sportive et inspiration personnelle. Interrogé sur le soutien qu’il pourrait leur transmettre, la star américaine a d’abord évoqué la saison de Deni Avdija, qu’il considère comme digne d’un All-Star, saluant son niveau de jeu et son impact sur le terrain.

https://x.com/i/web/status/2023122411151884642 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Mais au-delà du basket, le quadruple champion NBA a voulu élargir son propos. « Si j’ai des fans là-bas, j’espère que vous suivez ma carrière. J’espère inspirer les gens là-bas, pas seulement à être excellents dans le sport, mais à être meilleurs dans la vie en général », a-t-il déclaré. Une prise de parole qui s’inscrit dans la continuité de son engagement personnel, lui qui revendique depuis des années un rôle de modèle au-delà des parquets.

Le joueur des Los Angeles Lakers a également confié n’avoir « jamais été en Israël », tout en précisant avoir « entendu des choses incroyables » sur le pays. « J’espère qu’un jour je pourrai m’y rendre », a-t-il ajouté, laissant entrevoir la possibilité d’une visite future.

Habitué à dépasser le cadre strictement sportif, LeBron James confirme ainsi son statut d’icône mondiale, attentive à l’impact qu’elle peut avoir auprès des jeunes générations, où qu’elles se trouvent.