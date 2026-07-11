Le footballeur sud-africain Jayden Adams est décédé à l'âge de 25 ans

Le football sud-africain est en deuil. Jayden Adams, milieu de terrain des Mamelodi Sundowns et international avec les Bafana Bafana, est décédé à l’âge de 25 ans.

Le joueur avait récemment participé à la Coupe du monde 2026, disputant les trois matches de groupe de l’Afrique du Sud face au Mexique, à la Tchéquie et à la Corée du Sud. Il avait également figuré dans l’effectif lors du huitième de finale perdu contre le Canada.

Le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, a salué la mémoire de « l’un des plus brillants jeunes talents du football sud-africain », adressant ses condoléances à sa famille, à ses coéquipiers et aux supporters.

Les circonstances du décès n’ont pas été précisées. La police a indiqué avoir ouvert une enquête après la découverte du corps d’un homme de 25 ans dans une maison du quartier de Schotsche Kloof, au Cap.

Formé au Stellenbosch FC, Jayden Adams était devenu le premier joueur issu du centre de formation du club à signer un contrat professionnel. Il y a disputé 139 rencontres, remportant notamment la Carling Knockout Cup 2023, avant de rejoindre les Mamelodi Sundowns en janvier 2025.

L’Association des footballeurs professionnels d’Afrique du Sud a rendu hommage à un joueur qui « portait avec fierté les espoirs de toute une nation » lors du Mondial 2026, qualifiant sa disparition de « perte incommensurable » pour le football sud-africain et pour le pays tout entier.