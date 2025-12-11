Ligue des Champions : l'Israélien Oscar Gloukh offre sa première victoire à l'Ajax avec un doublé retentissant

La sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions a mis en lumière mercredi soir deux joueurs israéliens, avec des fortunes diverses. Si Oscar Gloukh a brillé de mille feux avec l'Ajax, Manor Solomon n'a pas pu empêcher la défaite de Villarreal.

Après une longue attente, l'Ajax Amsterdam a enfin décroché ses premiers points de la saison en Ligue des Champions, et c'est l'international israélien qui en est le grand artisan. Face au club azerbaïdjanais de Qarabag, les Néerlandais se sont imposés 4-2 dans une rencontre riche en rebondissements.

Le match avait pourtant mal débuté pour les Ajacides. Dès la 10e minute, Camilo Duran profitait d'une erreur du gardien pour ouvrir le score. Kasper Dolberg égalisait avant la pause, mais Qarabag reprenait l'avantage en seconde période.

C'est alors qu'Oscar Gloukh est entré dans la lumière. L'Israélien a d'abord égalisé avec une superbe action individuelle conclue par une frappe lointaine imparable. Anton Gaaei a ensuite donné l'avantage à l'Ajax à la 82e minute, avant que Gloukh ne scelle définitivement le sort du match à la 90e minute avec son deuxième but de la soirée. Une performance décisive qui offre enfin des points précieux aux Amstellodamois. Grâce à ses deux buts et sa prestation lors de cette rencontre, Oscar Gloukh a été désigné "homme du match".

L'autre Israélien engagé lors de cette même soirée de Ligue des Champions, Manor Solomon, a connu moins de réussite avec Villarreal, battu 3-2 par Copenhague. Entré en jeu à la 63e minute, le milieu offensif a tenté d'insuffler du dynamisme à son équipe et multiplié les centres dans la surface adverse.

Malgré ses efforts et un match équilibré marqué par de nombreux retournements de situation, c'est un but cruel d'Andreas Cornelius dans le temps additionnel qui a brisé les espoirs du Sous-marin jaune. Une défaite particulièrement frustrante pour Solomon et ses coéquipiers, qui voient leurs chances de qualification s'amenuiser.