Ligue des champions : une banderole géante "Stop the genocide" déployée par les supporters du Galatasaray

Nouvelle manifestation anti-israélienne lors d'un match de Ligue des champions. Lors de la rencontre opposant le Galatasaray SK au club norvégien Bodo/Glimt au stade d'Istanbul, les supporters turcs ont déployé un drapeau palestinien dans les tribunes accompagné d'une banderole géante en anglais portant l'inscription « Stop au génocide ».

Ce type de manifestation n'est pas une première pour les ultras de Galatasaray. Depuis deux ans, les messages pro-palestiniens et les manifestations à caractère politique se multiplient dans leur stade. Le club norvégien adverse n'est pas en reste : la saison dernière, Bodo/Glimt avait reversé l'intégralité des recettes de son match de Conference League contre le Maccabi Tel Aviv à Gaza.

Ironie de tout cela, le gardien de but de l'équipe norvégienne ce soir-là était Nikita Haikin, un Israélo-Russe formé dans les académies du Bnei Yehuda et de l'Hapoel Kfar Saba, aujourd'hui pilier de Bodo/Glimt depuis 2019.

Ces messages politiques dans les stades ne se limitent pas à la Turquie. Des scènes similaires ont été observées ces derniers mois en Espagne, notamment lors de la finale de la Ligue des champions féminine à Bilbao en mai dernier, où un drapeau palestinien avait été déployé sur la pelouse avec un message appelant l'Union européenne à ne pas être « complice ».

Le règlement de l'UEFA prohibe pourtant explicitement tout message politique lors des matchs. Malgré cette interdiction, Galatasaray a affiché la photo de la banderole sur son compte X officiel. Le club s'expose désormais à des sanctions disciplinaires de la part de l'instance européenne du football.