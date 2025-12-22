Maroc – Comores : une entame pluvieuse mais victorieuse pour les Lions de l’Atlas à la CAN 2025

Sous une pluie battante à Rabat, le Maroc a réussi son entrée dans la Coupe d’Afrique des nations 2025 en s’imposant face aux Comores (2-0), dimanche 21 décembre. Favoris annoncés de la compétition, les Lions de l’Atlas ont longtemps peiné avant de faire la différence après la pause.

Dans un stade Prince Moulay Abdellah chauffé à blanc, la rencontre a débuté sur un rythme haché. Privés d’Achraf Hakimi, ménagé en raison d’une entorse à la cheville, les Marocains ont également perdu leur capitaine Romain Saïss, contraint de quitter la pelouse sur blessure. Un coup dur dans une première période marquée par un manque d’inspiration offensive.

Le Maroc aurait pourtant pu prendre l’avantage rapidement. Un penalty accordé pour une faute sur Brahim Diaz a été manqué par Soufiane Rahimi, repoussé par le gardien comorien Yannick Pandor. Face à un bloc bas très compact, les hommes de Walid Regragui ont multiplié les centres sans réelle efficacité.

Le salut est venu après la pause. À la 55e minute, Brahim Diaz a ouvert le score sur un centre en retrait de Noussair Mazraoui, libérant enfin le public. Entré en jeu, Ayoub El Kaabi a ensuite scellé le succès marocain d’un spectaculaire retourné acrobatique (74e), apportant une touche d’éclat à une prestation globalement laborieuse.

Victorieux mais perfectibles, les Lions de l’Atlas devront élever leur niveau de jeu face au Mali, vendredi, pour confirmer leurs ambitions continentales.