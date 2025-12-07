Messi offre à l’Inter Miami son premier titre MLS grâce une finale magistrale

Lionel Messi a une nouvelle fois écrit l’histoire : l’Inter Miami a remporté samedi soir son premier titre de MLS en s’imposant 3–1 face aux Vancouver Whitecaps de Thomas Müller. C’est le premier sacre de la jeune franchise fondée en 2020, et il intervient lors de la deuxième saison complète de l’Argentin en Floride.

Après une élimination précoce en playoffs l’an dernier malgré une saison régulière record, Miami a trouvé son rythme en fin de saison. L’arrivée estivale de Rodrigo De Paul, proche de Messi, a contribué à transformer l’équipe.

La finale a démarré sur un but contre son camp du défenseur Adair Okumu dès la 8e minute. Vancouver a ensuite dominé avant d’égaliser par Ali Ahmed à l’heure de jeu. Deux minutes plus tard, les Canadiens ont touché la barre et semblaient prêts à renverser la rencontre.

C’est alors que Messi a changé le cours du match : récupération du ballon, percée et passe lumineuse pour De Paul, qui a redonné l’avantage à Miami. Dans le temps additionnel, l’Argentin a offert une deuxième passe décisive à Tadeo Einhorn, auteur de son neuvième but en quatre matchs et nouveau recordman de buts en playoffs.

Messi boucle la saison avec des statistiques vertigineuses : 35 buts et 23 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues.

Cette finale était aussi la dernière de deux légendes du Barça sous le maillot rose : Jordi Alba et Sergio Busquets. Luis Suárez, écarté lors des derniers matchs, n’a pas joué mais a fêté le titre avec l’équipe.

Avec cette victoire, Messi domine désormais Müller quatre fois en onze confrontations — un symbole supplémentaire dans une carrière déjà exceptionnelle.