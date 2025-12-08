Mondial 2026 : Le match Égypte-Iran désigné "Pride match" LGBTQ+

La FIFA a confirmé que la rencontre Égypte–Iran, programmée le 26 juin 2026 au Lumen Field de Seattle, sera le « Pride match » du Mondial nord-américain, destiné à célébrer la communauté LGBTQ+. Une décision qui suscite immédiatement la polémique, les deux pays concernés criminalisant sévèrement l’homosexualité : elle est passible de la peine de mort en Iran, et réprimée en Égypte via des lois morales utilisées pour cibler les personnes LGBTQ+.

Selon l’organisation, cette désignation n’est pas liée au tirage au sort mais à une programmation établie de longue date dans le cadre des célébrations de la Fierté à Seattle. « Il s’agit d’un engagement de la ville hôte et de l’État de Washington à créer un environnement inclusif pour tous : joueurs, supporters et visiteurs », explique un porte-parole cité par Outsports. Aucune reprogrammation du match n’est envisagée.

Cette décision intervient dans un contexte où la FIFA peine à se positionner clairement sur la question des droits LGBTQ+ lors des grands événements internationaux. Au Mondial 2022 au Qatar, les joueurs souhaitant porter le brassard OneLove avaient été menacés de carton jaune. Face à la pression, Harry Kane et d’autres capitaines européens avaient finalement renoncé à arborer ce symbole de soutien.

Le « Pride match » du Mondial 2026 promet donc d’être l’un des rendez-vous les plus scrutés de la compétition, tant pour sa portée sportive que pour les tensions politiques et sociétales qu’il pourrait raviver.