Mondial : l’Égypte dédie sa victoire aux Palestiniens

L’Égypte a signé une page historique de son football en décrochant sa première qualification pour les huitièmes de finale d’une Coupe du monde après avoir éliminé l’Australie aux tirs au but (4-2), à l’issue d’un match conclu sur un score de 1-1 après prolongation.

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Les égyptiens avaient ouvert le score grâce à Emam Ashour dès la 13ᵉ minute, avant une égalisation australienne sur un but contre son camp de Mohamed Hany en seconde période. La séance de tirs au but a finalement souri aux Égyptiens, avec le penalty décisif transformé par Hossam Abdelmaguid.

Au coup de sifflet final, le sélectionneur Hossam Hassan a dédié cette victoire « au peuple égyptien et au peuple palestinien », ajoutant : « Que Dieu leur accorde la victoire et fasse miséricorde à leurs martyrs. » Il est ensuite apparu sur la pelouse avec les drapeaux égyptien et palestinien, tandis que les joueurs se sont prosternés pour célébrer leur qualification.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Palestiniens ont salué cette victoire. Des images diffusées depuis Gaza ont montré des habitants réunis pour suivre la rencontre, certains arborant des drapeaux égyptiens.

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L’Égypte affrontera en huitièmes de finale le vainqueur de la rencontre entre l’Argentine et le Cap-Vert.