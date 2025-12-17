NBA All-Star 2026 : comment voter pour Deni Avdija et propulser l’Israélien vers l’élite

Deni Avdija est en train de franchir un cap historique. Le joueur des Portland Trail Blazers réalise l’une des saisons les plus abouties de sa carrière et s’impose comme l’un des éléments majeurs de la conférence Ouest. Avec 25,5 points, 7,2 rebonds et 6,3 passes décisives par match, il porte Portland vers le play-in, à seulement une ou deux victoires des playoffs.

La NBA a officiellement lancé le vote pour le All-Star Game 2026, qui se tiendra à Los Angeles. Les fans peuvent élire cinq titulaires à l’Est et cinq à l’Ouest. Le vote du public représente 50 % du processus de sélection, contre 25 % pour les joueurs et 25 % pour les médias, ce qui confère aux supporters un rôle déterminant.

La période de vote s’étend du 17 décembre au 14 janvier. Même sans être choisi dans le cinq majeur, un fort total de voix augmente considérablement les chances d’être retenu comme remplaçant en cas de forfait, ces sélections reposant largement sur le nombre de votes.

Cette édition adoptera un format à trois équipes de huit joueurs, avec huit internationaux et seize Américains. Deni Avdija devra rivaliser avec des stars confirmées comme Nikola Jokić, Luka Dončić, Giánnis Antetokoúnmpo ou Victor Wembanyama, mais aussi avec Josh Giddey, Lauri Markkanen ou Karl-Anthony Towns pour les dernières places.

Au-delà de l’exploit sportif, une sélection d’Avdija aurait une portée symbolique forte, offrant à Israël une visibilité inédite sur la scène la plus prestigieuse du basket mondial. Le vote des fans peut faire la différence.