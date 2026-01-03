NBA : Deni Avdija flambe avec 34 points et porte Portland face à New Orleans

L’ailier israélien Deni Avdija a livré une prestation de très haut niveau vendredi soir, inscrivant 34 points et délivrant 11 passes décisives lors de la victoire des Portland Trail Blazers contre les New Orleans Pelicans (122-109), à La Nouvelle-Orléans.

Avdija a été le moteur offensif de Portland, notamment en première période, qu’il a conclue avec 23 points. Les Blazers ont pris l’avantage définitif au deuxième quart-temps avant de creuser l’écart progressivement pour s’imposer et signer une troisième victoire en quatre matches.

Portland a également pu compter sur Donovan Clingan, auteur de 11 points et 15 rebonds, dont neuf offensifs, tandis que Shaedon Sharpe a inscrit 23 points. Caleb Love a ajouté 22 points, dont six tirs à trois points. Les Blazers ont profité de 24 points sur secondes chances et de 23 points inscrits après 15 ballons perdus par leurs adversaires.

Côté Pelicans, Zion Williamson a terminé meilleur marqueur du match avec 35 points, mais sans parvenir à éviter une sixième défaite consécutive à son équipe. Tookie Jeremiah Fears a inscrit 18 points, tandis que Jordan Poole et Karlo Matkovic ont chacun marqué 16 points. Kevon Looney a capté 12 rebonds.

Privés de plusieurs joueurs majeurs sur blessure, les Pelicans ont bien débuté la rencontre avant de s’effondrer au deuxième quart-temps, laissant Portland prendre le contrôle du match et ne plus le lâcher.