Neymar sélectionné par Carlo Ancelotti pour le Mondial 2026

Neymar sera bien à la Coupe du monde 2026. Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção a été convoqué par Carlo Ancelotti, qui a dévoilé lundi soir sa liste de 26 joueurs pour le Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

À 34 ans, l’ancien attaquant du PSG et du FC Barcelone signe son grand retour en sélection, lui qui n’avait plus porté le maillot brésilien depuis octobre 2023 en raison de blessures à répétition. Revenu à Santos après deux saisons compliquées à Al-Hilal, Neymar a réussi à convaincre son sélectionneur grâce à une reprise plus régulière ces derniers mois.

Carlo Ancelotti avait plusieurs fois répété que l’état physique de Neymar serait déterminant pour un retour en équipe nationale. Auteur de 6 buts en 15 matchs cette saison, l’attaquant affirme désormais se sentir « très bien » physiquement.

Son rappel constitue l’une des principales surprises de la liste brésilienne. Le sélectionneur italien devra désormais définir son rôle dans une attaque déjà fournie, avec notamment Vinicius Junior, Raphinha, Endrick, Gabriel Martinelli et Matheus Cunha.

Le défenseur Marquinhos figure également dans la liste, contrairement à Thiago Silva, qui n’a pas été retenu malgré les spéculations liées à la blessure d’Éder Militão. Le Brésil visera une sixième étoile mondiale.