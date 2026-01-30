"Nous avons abandonné les enfants palestiniens", déclare Pep Guardiola arborant un keffieh

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, figure majeure du football mondial, a pris la parole jeudi soir à Barcelone, en marge d’un concert caritatif organisé en soutien aux Palestiniens pour évoquer le sort des enfants touchés par la guerre à Gaza, suscitant une vive émotion dans la salle.

Devant le public, le technicien espagnol est apparu portant un keffieh noir et blanc, symbole de solidarité, avant de prononcer un discours bref mais grave. Guardiola a décrit les images d’enfants palestiniens errant parmi les décombres, à la recherche de leurs parents, des scènes qui, selon lui, le hantent. « Nous les avons laissés seuls. Nous les avons abandonnés », a-t-il déclaré, imaginant ces enfants appelant à l’aide sans obtenir de réponse de la communauté internationale.

L’entraîneur des Citizens a insisté sur le sentiment de responsabilité collective, affirmant que le monde n’avait pas su protéger les plus vulnérables. « Je les imagine tout le temps en train de dire : “Où êtes-vous ? Aidez-nous.” Et nous ne l’avons pas fait », a-t-il ajouté, la voix chargée d’émotion. Le discours, prononcé sans effets de manche, a été largement applaudi par le public à l’issue de son intervention.

Ce n'est pas la première fois que Guardiola se positionne ouvertement en faveur des Palestiniens. En juin dernier il avait déjà déclaré : "Ce qui se passe à Gaza me fait souffrir physiquement". "Ce n'est pas une question idéologique, c'est simplement l'amour de la vie. Voir des enfants de quatre ans tués par des bombardements ou mourir dans un hôpital qui ne fonctionne plus, c'est l'affaire de tous", avait-il souligné.

En novembre, il avait appelé le monde à ne pas détourner les yeux du "génocide" à Gaza. « Le monde a abandonné la Palestine. Nous n’avons absolument rien fait », affirme-t-il. « Ce n’est pas leur faute d’être nés là-bas. Nous avons tous permis qu’un peuple soit anéanti. Le mal est fait, irréparable. » « Je ne peux imaginer que quiconque défende ces massacres à Gaza », avait-il ajouté.