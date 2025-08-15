Polémique en Pologne après une banderole controversée brandie par les supporters du Maccabi Haïfa

Articles recommandés -

Les supporters du Maccabi Haïfa ont provoqué un incident diplomatique majeur jeudi soir lors de la défaite 2-0 de leur équipe face aux Polonais du Rakow Częstochowa, dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence disputé en Hongrie. La controverse a éclaté lorsque les fans israéliens ont déployé une banderole proclamant en anglais "Assassins depuis 1939", une attaque directe contre le peuple polonais et son rôle présumé dans l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

https://x.com/i/web/status/1956086684719964665 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette provocation constituait une réponse à la banderole déployée par les supporters polonais lors du match aller la semaine précédente, sur laquelle on pouvait lire : "Israël tue et le monde se tait".

La réaction polonaise ne s'est pas fait attendre. Quelques minutes après la fin du match, les médias polonais ont exprimé leur indignation, rapidement relayée par la classe politique qui a réclamé que le ministre des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur d'Israël pour une réprimande officielle.

https://x.com/i/web/status/1956106550679859638 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le président polonais, Karol Nawrocki, a publié dans la nuit une réaction particulièrement virulente sur son compte X : "La scandaleuse banderole affichée par les supporters du Maccabi Haïfa insulte la mémoire des citoyens polonais victimes de la Seconde Guerre mondiale, y compris 3 millions de Juifs. C'est d'une stupidité indescriptible."

Le Vice-président du Conseil des ministres de Pologne, Władysław Kosiniak-Kamysz, a également réagi avec fermeté : "Comportement honteux des supporters israéliens lors du match de Ligue Conférence contre la Pologne et les Polonais. J'attends une réaction immédiate de l'UEFA, c'est un devoir. Nous n'accepterons pas d'inexactitudes historiques contre notre peuple."

https://x.com/i/web/status/1956108519985332366 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cezary Kulesza, président de la Fédération polonaise de football, a poursuivi sur la même ligne : "Il s'agit d'un comportement honteux des supporters du Maccabi Haïfa - cette banderole constitue une attaque terrible contre les Polonais et aussi un mensonge historique. La Fédération polonaise condamne fermement de telles actions et attend une réaction de l'UEFA."

Cet incident illustre les tensions persistantes autour des questions historiques liées à la Shoah et révèle comment le football peut devenir le théâtre d'affrontements géopolitiques. Les autorités sportives européennes sont désormais attendues sur leur réaction face à cet échange de provocations entre supporters des deux nations.