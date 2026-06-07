Pour la deuxième année consécutive, Guy Sasson remporte le double à Roland-Garros

Le tennisman israélien Guy Sasson continue d’écrire l’histoire du tennis en fauteuil roulant. Vendredi, il a remporté pour la deuxième année consécutive le titre du double dans la catégorie quad à Roland-Garros, aux côtés de son partenaire néerlandais Niels Vink.

https://x.com/i/web/status/2063587072447766589 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En finale, le duo israélo-néerlandais s’est imposé avec autorité face au Néerlandais Sam Schröder, numéro un mondial de la catégorie, et à l’Australien Gene Woodman, 17 ans, sur le score de 6-4, 6-3.

Cette nouvelle victoire permet à Guy Sasson de décrocher le septième titre du Grand Chelem de sa carrière. Déjà sacrés l’an dernier à Roland-Garros, Sasson et Vink ont confirmé leur domination en livrant une prestation solide et maîtrisée face à des adversaires particulièrement redoutables.

Tout au long de la rencontre, les deux joueurs ont affiché une grande régularité et su faire la différence dans les moments décisifs pour conclure la finale en deux sets.

À l’issue du match, Guy Sasson a remercié son partenaire, ses adversaires, les organisateurs du tournoi ainsi que les membres de son équipe technique.

Très ému, le champion israélien a également eu une pensée pour ses deux filles, auxquelles il n’a pas pu assister aux cérémonies de fin d’année scolaire en raison de sa participation au tournoi.

« Je leur présente mes excuses, mais je rentre à la maison avec le trophée », a-t-il déclaré.

Il a ensuite salué les nombreux supporters israéliens présents dans les tribunes parisiennes avant de conclure son discours en hébreu par une formule devenue emblématique : « Am Israël Haï » (« Le peuple d’Israël vit »).