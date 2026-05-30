PSG-Arsenal : finale de Ligue des champions, Paris se prépare à une soirée à risque

L’Europe du football retient son souffle. Ce samedi soir à Budapest, le Paris Saint-Germain affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions dans un duel qui promet d’être l’un des sommets de la saison. Tenant du titre, le PSG tentera de conserver sa couronne européenne face à une équipe londonienne en pleine confiance après son sacre en Premier League.

Sur le terrain, l’affiche oppose deux des formations les plus impressionnantes de la saison. Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, a dominé la phase de championnat avant de franchir les tours à élimination directe avec autorité. De son côté, le PSG de Luis Enrique a connu un parcours plus irrégulier avant de monter en puissance lors des grands rendez-vous européens.

Mais en France, l’attention ne se porte pas uniquement sur le match. Les autorités redoutent d’importants débordements en cas de victoire parisienne. Jusqu’à 20.000 supporters du PSG sont attendus à Budapest, tandis que des dizaines de milliers d’autres suivront la rencontre à Paris, notamment autour du Parc des Princes où une retransmission sur écran géant est prévue.

Au total, 8.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la capitale et sa région. Les Champs-Élysées, le Trocadéro, la porte de Saint-Cloud, Barbès, le XVIIe arrondissement ainsi que le secteur de Châtelet-Les Halles font partie des zones placées sous surveillance renforcée.

Les autorités craignent notamment l’arrivée d’environ 1.000 casseurs susceptibles de profiter des célébrations pour commettre des dégradations et des pillages. Des restrictions de circulation et de stationnement ont été mises en place dans plusieurs quartiers.

La vigilance s’étendra également aux abords de Roland-Garros, situé à proximité du Parc des Princes, où des effectifs supplémentaires seront déployés.