"Sale juif" : le propriétaire de l'Hapoel Tel Aviv agressé lors d'un match d'Euroligue de basket en Grèce

Un grave incident à caractère antisémite a marqué la rencontre d'Euroligue de basket entre le Panathinaïkos Athènes et l'Hapoel Tel Aviv jeudi soir. Ofer Yannay, propriétaire du club israélien, a été bousculé et insulté par un spectateur grec installé au bord du terrain.

L'agresseur a poussé le dirigeant israélien tout en lui criant "sale juif" et en pointant du doigt sa kippa. La scène s'est déroulée sous les yeux des joueurs et du public présent dans la salle athénienne.

La direction du Panathinaïkos a réagi rapidement en expulsant immédiatement le supporter concerné et en lui retirant définitivement son abonnement. Une plainte a également été déposée auprès de la police grecque, qui a procédé à l'interpellation de l'individu.

Malgré les pressions, Ofer Yannay a refusé catégoriquement de retirer sa kippa ou l'écharpe de son club après l'incident. "Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme dans le sport", a-t-il déclaré, saluant la réaction ferme et immédiate de la direction du club grec.

Sur le plan sportif, l'Hapoel Tel Aviv s'est incliné 93-82 face au Panathinaïkos. Tyler Ennis a été le meilleur marqueur de la formation israélienne avec 16 points. Malgré cette défaite, l'Hapoel conserve la tête du classement de l'Euroligue avec un bilan de 12 victoires pour 5 revers.