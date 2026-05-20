Southampton exclu de la finale des play-offs après un scandale d’espionnage

Southampton, où évolue le gardien israélien Daniel Peretz, a été exclu de la finale des play-offs de Championship après avoir été reconnu coupable d’espionnage contre Middlesbrough, son adversaire en demi-finale.

La décision a été prise mardi par une commission disciplinaire indépendante mandatée par l’English Football League. Southampton avait battu Middlesbrough 2-1 sur l’ensemble des deux matchs, mais le club a été retiré de la finale prévue samedi à Wembley. Middlesbrough a été réintégré et affrontera finalement Hull City.

Southampton a reconnu avoir filmé illégalement l’entraînement de Middlesbrough dans les 72 heures précédant le match. Le club a aussi admis des faits similaires contre Oxford United en décembre et Ipswich Town en avril.

L’affaire est particulièrement lourde de conséquences : la finale des play-offs est souvent décrite comme le match le plus lucratif du football mondial, l’accession à la Premier League pouvant rapporter environ 200 millions de livres sur plusieurs saisons.

Southampton n’avait pas encore publié de communiqué dans la nuit, mais plusieurs médias indiquent que le club compte faire appel de la sanction. L’EFL a précisé que la procédure d’appel pourrait être examinée rapidement, laissant encore une faible chance au club d’être réintégré.

Cette décision pourrait aussi ouvrir une bataille juridique, notamment avec les joueurs et les supporters, alors que les 37 000 billets attribués à Southampton pour Wembley avaient déjà été vendus.