Spécial week-end | 70-68 : le match qui a changé l’histoire du tennis

Le 22 juin 2010, l’Américain John Isner et le Français Nicolas Mahut entrent sur le court n°18 de Wimbledon pour un match du premier tour qui semblait ordinaire. Trois jours plus tard, ils en sortiront après avoir disputé la rencontre la plus longue de l’histoire du tennis.

À l’époque, Isner est 23e mondial tandis que Mahut, issu des qualifications, occupe la 148e place. Après quatre sets disputés, les deux joueurs sont à égalité deux manches partout lorsque la nuit interrompt la rencontre. Rien ne laisse alors présager ce qui va suivre.

Le lendemain, le cinquième set se transforme en marathon. Les jeux s’enchaînent sans qu’aucun des deux joueurs ne parvienne à faire la différence. Le tableau d’affichage finit même par tomber en panne, incapable d’afficher un score aussi élevé. À la tombée de la nuit, le match est une nouvelle fois interrompu sur le score incroyable de 59 jeux partout.

Le troisième jour, devant une foule fascinée, les deux hommes reprennent leur duel. Épuisés physiquement, ils continuent pourtant à tenir leur service jusqu’à ce qu’Isner réussisse enfin le break décisif. Score final du cinquième set : 70 jeux à 68.

La rencontre aura duré 11 heures et 5 minutes réparties sur trois jours. Plusieurs records sont tombés ce jour-là : le match le plus long de l’histoire, le set le plus long, le plus grand nombre de jeux disputés et le record d’aces dans une rencontre, avec 113 pour Isner.

Mais cette épopée a également laissé des traces. Isner, vidé de ses forces, sera éliminé dès le tour suivant. Mahut, lui, traversera une période de profonde détresse psychologique après cette défaite historique.

Ce duel hors normes a finalement poussé les instances du tennis à modifier les règles. Depuis 2022, un super tie-break est disputé dans le set décisif des tournois du Grand Chelem afin qu’un tel marathon ne puisse plus jamais se reproduire.