Spécial week-end | Serena Williams, Ronaldinho… ces légendes du sport qui ont réussi un retour inattendu

L'annonce du retour de Serena Williams, 44 ans, sur les courts de tennis, et de Ronaldinho, 46 ans, sur les terrains de football, rappelle que certaines légendes refusent de tourner définitivement la page. Leur choix s'inscrit dans une longue tradition de champions ayant réalisé des retours spectaculaires.

L'exemple le plus marquant reste celui du boxeur George Foreman. Retiré des rings à 28 ans pour devenir pasteur, il est revenu dix ans plus tard et est redevenu champion du monde des poids lourds à 45 ans, un record qui tient toujours.

En tennis, la Belge Kim Clijsters avait quitté le circuit pour fonder une famille avant de revenir en 2009 et de remporter l'US Open quelques mois seulement après son retour, puis l'Open d'Australie.

La nageuse américaine Dara Torres a également défié le temps. Revenue à plusieurs reprises à la compétition, elle a décroché trois médailles d'argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 à l'âge de 41 ans, devenant la nageuse la plus âgée à monter sur un podium olympique.

En NBA, Michael Jordan avait marqué l'histoire avec son célèbre « I'm back » en 1995, avant de conduire les Chicago Bulls à un nouveau triplé de titres. Magic Johnson, revenu après avoir annoncé sa séropositivité au VIH, avait lui aussi retrouvé les parquets et mené les Lakers jusqu'aux playoffs.

Aujourd'hui, Serena Williams a entamé son retour par une victoire en double au tournoi du Queen's et disputera prochainement Wimbledon, tandis que Ronaldinho s'apprête à retrouver la compétition sous les couleurs d'un club de troisième division italienne.

Qu'il s'agisse de passion, de défi personnel, de famille ou de goût de la compétition, tous ces champions prouvent qu'en sport, le deuxième acte peut parfois devenir le plus mémorable.