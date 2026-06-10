Un modèle qui a prédit les vainqueurs des Coupes du monde 2018 et 2022 mise sur la France en 2026

À l’approche du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la société canadienne de recherche économique BCA Research affirme avoir identifié le futur champion du monde grâce à un modèle statistique qui avait déjà prédit avec succès les sacres de la France en 2018 et de l’Argentine en 2022.

Dans son nouveau rapport, que l’entreprise présente avec humour comme "la prévision la plus importante parmi celles qui ne le sont pas", les analystes concluent que la France remportera le tournoi en battant le Portugal en finale. L’Angleterre et l’Espagne seraient quant à elles éliminées en demi-finales.

Contrairement aux analyses sportives traditionnelles, le modèle de BCA s’appuie sur des méthodes similaires à celles utilisées pour l’étude des marchés financiers. Deux phases distinctes sont prises en compte. Pour la phase de groupes, l’algorithme analyse notamment les performances observées lors des cinq dernières Coupes du monde, la qualité moyenne des effectifs, la puissance offensive et l’avantage du terrain accordé aux pays hôtes. Pour les phases à élimination directe, le modèle privilégie davantage l’expérience internationale des attaquants et la cohésion développée entre les joueurs au sein de leurs clubs respectifs.

Les chercheurs ont également intégré un facteur baptisé "malédiction du champion", réduisant les chances de l’Argentine de conserver son titre. Cette variable s’appuie sur la tendance historique des champions du monde en titre à décevoir lors du tournoi suivant, comme ce fut le cas pour l’Espagne en 2014 ou l’Allemagne en 2018.

Selon BCA, la France dispose de plusieurs atouts majeurs. L’effectif de Didier Deschamps est considéré comme le plus valorisé de la compétition, avec une valeur marchande estimée à près de 1,5 milliard d’euros. À lui seul, Kylian Mbappé représenterait environ 200 millions d’euros. Les analystes estiment que la qualité et l’expérience du secteur offensif français pourraient faire la différence face à l’Espagne en demi-finale.

Le modèle prévoit également une qualification du Portugal face à l’Angleterre. Selon les auteurs du rapport, certaines décisions du sélectionneur anglais Thomas Tuchel, notamment l’absence de plusieurs joueurs majeurs dans sa sélection finale, auraient réduit les chances des Three Lions.

D’autres modèles ne partagent toutefois pas totalement cette analyse. Les marchés de prédiction en ligne et plusieurs institutions financières, dont Goldman Sachs, placent plutôt l’Espagne parmi les grandes favorites. La banque américaine a publié cette semaine sa propre étude, fondée sur l’analyse de près de 20 000 rencontres internationales disputées depuis 1978, qui désigne la Roja comme principale candidate au titre.

Si la prévision de BCA venait à se confirmer pour la troisième Coupe du monde consécutive, Didier Deschamps rejoindrait l’Italien Vittorio Pozzo parmi les très rares sélectionneurs à avoir remporté deux Coupes du monde. Quant à Cristiano Ronaldo, annoncé dans ce scénario finaliste malheureux, il quitterait la scène internationale au terme de ce qui devrait être son dernier Mondial.