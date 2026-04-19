UTMA : victoire expéditive de l'Israélien Ahavat Hashem Gordon qui s’impose par KO et reste invaincu

Le combattant israélien de MMA Ahavat Hashem Gordon a signé une nouvelle victoire éclatante samedi soir lors de l’UTMA 18, en s’imposant par KO dès le premier round face à l’Espagnol Andrés Vázquez.

Dès les premières secondes du combat, le combattant a pris l’ascendant, imposant un rythme soutenu et multipliant les enchaînements de coups de poing et de pied. Sous pression constante, son adversaire n’a pas réussi à inverser la dynamique, avant de céder face à une offensive décisive conclue par un KO net et sans appel.

Cette victoire confirme la trajectoire parfaite du combattant, qui affiche désormais un bilan professionnel de 12 combats pour aucune défaite.

À l’issue du combat, Gordon a dédié sa performance à la mémoire du colonel israélien Assaf Hammi, tué le 7 octobre 2023, en livrant un message depuis le ring : « Soyez bons – soyez comme Hammi ».

Cette victoire intervient dans une soirée particulièrement réussie pour la famille Gordon, puisque son frère, Rouach Hachem, a également remporté son combat quelques heures plus tôt lors de la même compétition, dominant son adversaire turc sur décision après trois rounds disputés.

Les deux combattants israéliens repartent de l’événement avec deux victoires et aucun revers, confirmant leur statut montant sur la scène internationale des arts martiaux mixtes.

Les deux frères sont connus pour s'envelopper d'un talit et réciter le Shema Israel avant chacun de leurs combats. Ils font également toujours leur entrée sur le ring enveloppés dans un drapeau d'Israël.