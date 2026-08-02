Visé par des chants "Mort à Israël", Dor Turgeman répond par un but

L'attaquant israélien Dor Turgeman a vécu une soirée particulièrement tendue lors du match nul 2-2 entre le New England Revolution et le CF Montréal, dans la nuit de samedi à dimanche.

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Tout au long de la rencontre, une partie des supporters montréalais a scandé « Mort à Israël » et « Free Palestine » en direction de l'international israélien.

Après avoir inscrit un but, Dor Turgeman a choisi de répondre de la meilleure manière : sur le terrain. L'attaquant s'est dirigé vers les tribunes et a célébré son but les bras écartés, face aux supporters qui l'avaient pris pour cible.

Selon plusieurs témoins présents dans le stade, des bouteilles de bière ont ensuite été lancées en sa direction depuis les tribunes.

Dans la foulée, le gardien de Montréal, Sebastian Breza, a bousculé le joueur israélien, provoquant un début d'altercation entre plusieurs joueurs.

La rencontre s'est finalement achevée sur le score de 2-2, mais les incidents survenus après le but de Dor Turgeman ont éclipsé l'aspect sportif de la soirée.