Wimbledon soutient une joueuse turque ayant affiché un symbole pro-palestinien

Les organisateurs de Wimbledon ont estimé que la joueuse turque Zeynep Sönmez n'avait pas enfreint le règlement en utilisant un amortisseur de raquette en forme de pastèque, un symbole fréquemment associé au soutien à la cause palestinienne.

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Avant le tournoi, la joueuse s'était vu interdire le port d'un pin's représentant le drapeau palestinien. Elle a alors choisi de remplacer cet accessoire par un amortisseur décoré d'une pastèque, dont les couleurs – rouge, blanc, vert et noir – rappellent celles du drapeau palestinien.

Interrogée sur cette décision, Zeynep Sönmez a dénoncé ce qu'elle considère comme un double standard, soulignant que les drapeaux ukrainiens sont, eux, autorisés sur les courts.

Le directeur du tournoi, Jamie Baker, a défendu la position de Wimbledon. Il a rappelé que les joueurs ne sont pas autorisés à afficher de messages politiques susceptibles de provoquer des perturbations, mais a précisé que le symbole de la pastèque ne franchissait pas ce seuil et ne contrevenait donc pas au règlement.

Des images montrent que la joueuse utilisait déjà cet amortisseur lors de précédents tournois.

Réputé pour son code vestimentaire particulièrement strict, Wimbledon maintient ainsi sa ligne : interdire les messages politiques explicites, tout en considérant que ce symbole ne constitue pas, en l'état, une prise de position incompatible avec les règles du tournoi.