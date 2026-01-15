Un vautour amputé retrouve son envol grâce à une prothèse israélienne innovante

Un vautour percnoptère, espèce menacée d'extinction en Israël, a bénéficié d'une intervention chirurgicale exceptionnelle qui lui permettra de retrouver la vie sauvage malgré l'amputation d'une patte.

Cette espèce de rapace, proche parente du vautour fauve, ne compte plus que 50 individus en Israël. Son principal ennemi : les empoisonnements. Il y a six mois, un spécimen originaire du plateau du Golan a été admis à la clinique vétérinaire du KKL (Fonds national juif) pour animaux sauvages, située dans la réserve naturelle d'Agamon Hula. L'oiseau avait la patte prise dans un piège.

Face à la gravité des blessures, l'amputation s'est révélée inévitable. Mais l'équipe médicale n'a pas renoncé à réintroduire l'oiseau dans son habitat naturel. La solution : concevoir une prothèse sur mesure capable de remplacer le membre perdu.

Le processus s'est déroulé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les vétérinaires ont implanté une prothèse temporaire en titane, relativement imposante. Pour mener à bien cette intervention délicate, un spécialiste des greffes chez l'homme a été appelé en renfort afin d'assister le vétérinaire. L'objectif était de s'assurer que l'implant n'entraverait pas les capacités de vol du rapace et reproduirait fidèlement les fonctions de la patte amputée.

Pour la conception de la prothèse définitive, l'équipe a fait appel à un expert en impression 3D. Ce dernier a créé un dispositif imitant au plus près l'apparence et la structure anatomique de la patte naturelle du vautour.

Après la pose réussie de la prothèse permanente, le vautour a été transféré au parc animalier Hai Bar Carmel. Il y passera une période d'adaptation à son nouveau membre artificiel avant d'être finalement relâché dans la nature, marquant ainsi l'aboutissement d'une remarquable collaboration entre médecine vétérinaire et technologies de pointe au service de la conservation des espèces.