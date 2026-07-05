Césarée, deux mille ans d'histoire à ciel ouvert

À vingt minutes au sud de Haïfa, Césarée concentre deux mille ans d'histoire à ciel ouvert. La ville fut construite par Hérode le Grand il y a deux millénaires, sur les rives de la Méditerranée. Port romain, amphithéâtre, hippodrome : l'ensemble est conservé avec une précision qui donne le vertige.

Un parc archéologique parmi les plus impressionnants du Proche-Orient

Le site permet de marcher entre des colonnes millénaires, de longer des aqueducs qui alimentaient autrefois la ville, et de toucher des pierres taillées à la main par des esclaves romains. L'amphithéâtre, toujours debout, est même toujours en service : des concerts y sont organisés chaque été, avec la Méditerranée comme toile de fond — peu d'endroits dans le monde offrent une scène pareille.

Le port antique, entre passé et présent

Le port antique de Césarée comptait autrefois parmi les plus grands de la Méditerranée orientale. Aujourd'hui, des restaurants et des galeries y ont pris place : le passé et le présent s'y superposent sans effort, dans un dialogue permanent entre les pierres et la vie contemporaine.

Un golf face à la mer, entre les vestiges romains

Pour ceux qui préfèrent le green aux ruines, Césarée abrite l'un des plus beaux parcours de golf d'Israël : dix-huit trous face à la mer, avec en arrière-plan des vestiges romains — une combinaison qui n'existe probablement nulle part ailleurs. Le cadre y est exceptionnel : air marin, lumière méditerranéenne, et la sensation de jouer au cœur d'un musée à ciel ouvert.

Le temps suspendu

En soirée, Césarée se détend. Les terrasses du port s'animent, les poissons grillés arrivent et le soleil descend lentement sur deux mille ans d'histoire. Car Césarée n'est pas seulement un site archéologique : c'est un endroit où le temps semble se plier sur lui-même, où une journée peut commencer par un café face à des colonnes romaines et se terminer au bord d'un green, les pieds dans l'herbe, le regard tourné vers la mer.

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