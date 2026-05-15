Spécial week-end | Voyage : ces plages roses qui fascinent les touristes à travers le monde

Des Bahamas à la Grèce, de l’Italie aux Philippines, certaines plages attirent les voyageurs du monde entier grâce à une particularité rare : leur sable rose. Selon une sélection publiée par le magazine Travel + Leisure et reprise par i24NEWS, ces sites spectaculaires doivent leur couleur à des fragments de coraux, de coquillages, de micro-organismes colorés ou encore à certaines formations rocheuses.

En Méditerranée, la plage d’Elafonissi, dans le sud-ouest de la Crète, figure parmi les plus célèbres. Classée parmi les plus belles plages du monde, elle est connue pour ses nuances rosées, formées par des micro-organismes et des morceaux de corail. À marée basse, les visiteurs peuvent rejoindre une petite île voisine et une réserve naturelle protégée.

En Italie, la Spiaggia Rosa de l’île de Budelli, au large du nord de la Sardaigne, offre elle aussi un décor exceptionnel. Son sable, composé de fossiles, de coraux broyés et de pierres colorées, varie entre plusieurs teintes de rose. L’accès direct à la plage est toutefois interdit en raison d’anciens vols de sable, mais il reste possible de l’admirer depuis la mer lors d’excursions en bateau.

Dans les Caraïbes, Harbour Island, aux Bahamas, est réputée pour ses plages roses bordées d’eaux limpides, idéales pour la plongée et le snorkeling. À Bonaire, le Pink Beach doit lui aussi sa couleur à des coquillages rosés. Les Bermudes, avec Horseshoe Bay, offrent un contraste spectaculaire entre sable rose et eaux turquoise.

Plus loin, la Polynésie française abrite Tikehau, à environ une heure de vol de Tahiti, connu pour ses plages calmes mêlant sable blanc et rose. Aux Philippines, l’île de Grande Santa Cruz se distingue par son sable corallien rose, accessible en bateau depuis Zamboanga, avec un nombre de visiteurs limité.

De la Californie à la Barbade, ces plages rappellent que la nature peut transformer un simple rivage en paysage presque irréel. Entre tourisme, préservation et émerveillement, elles sont devenues de véritables destinations de rêve.