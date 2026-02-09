Alexandre Devecchio : "Le vivre-ensemble a été un slogan, pas une réalité"

Invité lundi soir dans Ça se débat sur i24NEWS, le journaliste du Figaro Alexandre Devecchio est revenu sur le sens et l’origine de son livre Nous vivions côte à côte, publié début 2026. Un ouvrage nourri de son enfance et de sa jeunesse passées en Seine-Saint-Denis, entre Épinay-sur-Seine et Saint-Denis, à une époque où, selon lui, subsistait encore une forme de coexistence pacifique.

L’auteur explique avoir voulu « faire entendre la voix des oubliés de banlieue » : ceux qui ne brûlent pas, ne cassent pas, mais subissent l’insécurité, les violences et les tensions quotidiennes. À travers trois décennies d’évolution, il décrit un glissement progressif d’un « côte à côte difficile » vers un véritable « face-à-face », reprenant l’expression popularisée par Gérard Collomb.

Alexandre Devecchio se montre très critique à l’égard du concept de « vivre ensemble », qu’il considère avant tout comme un slogan, souvent défendu par ceux qui n’ont jamais vécu dans ces territoires. S’il reconnaît qu’une forme de mixité sociale et culturelle a existé pour les générations de ses grands-parents, il identifie le tournant majeur des années 1970, avec le regroupement familial et des flux migratoires devenus, selon lui, trop importants pour permettre une assimilation durable.

L’entretien aborde également l’exode des familles juives des écoles publiques, notamment en Seine-Saint-Denis, phénomène que l’auteur considère comme un signal d’alarme majeur. Mais il insiste : ce mouvement ne concerne pas uniquement les Juifs. Toutes les familles intégrées, quelles que soient leurs origines, cherchent aujourd’hui à protéger leurs enfants, souvent en se tournant vers le privé ou en quittant la banlieue lorsqu’elles en ont les moyens.

Alexandre Devecchio décrit enfin une ghettoïsation non voulue par l’État, mais produite par la fuite des populations, la montée de l’islamisme, du communautarisme et d’une délinquance qu’il qualifie de systémique. Une réalité qu’il estime trop longtemps ignorée ou caricaturée, et qu’il entend replacer au cœur du débat public.