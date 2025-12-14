Alyah : Israël prépare un plan d’urgence pour accompagner les Juifs de France

Invité de La Grande Édition sur i24NEWS ce dimanche soir, Meyer Habib, ex-député, a dévoilé les contours d’un plan d’urgence piloté directement par le Premier ministre israélien pour accompagner les Juifs souhaitant faire leur alyah, dans un contexte de montée alarmante de l’antisémitisme en Europe, et particulièrement en France.

Convoqué en urgence en début de semaine à Jérusalem, l’ancien député des Français de l’étranger a participé à plusieurs réunions de haut niveau, dont un Conseil des ministres exceptionnel, aux côtés de cinq ministres. Objectif affiché : lever les freins bureaucratiques qui découragent encore de nombreux candidats à l’alyah, malgré une demande en forte hausse.

Chaque année, près de 10 000 Juifs s’inscrivent pour s’informer sur l’alyah, mais seuls 3 000 franchissent réellement le pas, freinés par la complexité administrative. Logement, emploi, équivalence des diplômes, poursuite d’études — notamment pour les étudiants en médecine ou dans les filières scientifiques — sont au cœur du dispositif en préparation.

Meyer Habib insiste : "l’alyah doit rester un choix, non une fuite". Mais face à une réalité qu’il juge grave — agressions, discours politiques antisémites, climat délétère dans les universités — Israël se doit d’être prêt. « La différence avec les années 30, c’est qu’aujourd’hui il existe un État juif fort », a-t-il rappelé.

Le plan prévoit des budgets conséquents, une mobilisation interministérielle et des solutions concrètes sur l’ensemble du territoire israélien, de Dimona au nord du pays, avec déjà des centaines de logements proposés par certaines municipalités.

Meyer Habib a conclu en affirmant qu’Israël accompagnera ceux qui viendront, tout en appelant la France à assumer pleinement la protection de ceux qui resteront.