Amir Avivi à i24NEWS : "2026 débutera par un renouveau des combats"

Le général de brigade de réserve, Amir Avivi, ancien chef de cabinet du ministre israélien de la Défense, a livré sur i24NEWS une analyse stratégique dense du bilan militaire de 2025 et des perspectives pour l’année à venir. Selon lui, l’année écoulée a été marquée par une activité opérationnelle « énorme », illustrée notamment par la mobilisation de plus de 300 000 réservistes — un chiffre exceptionnel qui rappelle la nature même de Tsahal : une « armée du peuple ».

Amir Avivi souligne le poids considérable supporté par les réservistes, appelés à quitter famille et travail sur de longues périodes. Cette mobilisation massive, estime-t-il, traduit l’engagement profond de la société israélienne en temps de guerre, mais pose aussi la question de la durabilité de l’effort. Il insiste également sur un volet souvent méconnu : l’importance stratégique du domaine maritime. Près de 97 % des marchandises entrant en Israël transitent par la mer, rendant cruciale la protection des voies de navigation et la liberté maritime du pays.

Pour 2026, l’ancien général anticipe une année scindée en deux temps. La première moitié devrait être marquée par une intensification des combats sur l’ensemble des fronts. À Gaza, avec la nécessité de désarmer le Hamas ; au nord, face au Hezbollah ; et sur le front iranien, où Avivi juge inévitable une action si Téhéran poursuit ses programmes balistiques et nucléaires. À ses yeux, ces différents théâtres ne constituent en réalité qu’un seul et même front stratégique, piloté par l’Iran et ses alliés.

L’objectif affiché serait d’aboutir, d’ici le printemps, à une victoire militaire claire, ouvrant ensuite la voie à une seconde phase radicalement différente : des accords de paix régionaux, une stabilisation durable et une coopération renforcée avec les États-Unis. À plus long terme, Amir Avivi identifie deux défis majeurs pour Israël : la consolidation de la souveraineté et de la sécurité intérieure — notamment en Judée-Samarie — et la lutte contre la délégitimation et l’antisémitisme à l’échelle mondiale. Paradoxalement, il estime que ce contexte pourrait aussi favoriser une vague d’immigration juive sans précédent vers Israël.