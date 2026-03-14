Antisémitisme en Europe : les communautés juives "ne se laisseront pas intimider", affirme Raya Kalenova

La vice-présidente exécutive et directrice générale du Congrès juif européen (EJC), Raya Kalenova, a dénoncé samedi soir sur i24NEWS une recrudescence alarmante d’attaques contre des institutions juives en Europe, appelant les autorités à renforcer leur réponse face à l’antisémitisme.

S’exprimant après plusieurs incidents récents, notamment aux Pays-Bas et en Belgique, elle a indiqué que quatre suspects avaient été arrêtés après des attaques visant des synagogues à Rotterdam. Selon les premières informations, les auteurs seraient « très jeunes », certains à peine majeurs, voire encore adolescents.

Les motivations exactes restent à déterminer, mais Raya Kalenova estime que le contexte international et les tensions liées au Moyen-Orient alimentent une radicalisation croissante. « Depuis le 7 octobre, nous vivons dans une atmosphère difficile », a-t-elle souligné, évoquant un passage inquiétant « du discours radical à l’action violente ».

Au cours de la dernière semaine, plusieurs incidents ont visé des synagogues ainsi qu’une école juive dans la région du Benelux. Une situation jugée « extrêmement préoccupante » par la responsable du Congrès juif européen.

Malgré cette inquiétude, Raya Kalenova insiste sur la détermination des communautés juives à ne pas céder à l’intimidation. Elle a notamment évoqué la forte mobilisation observée lors d’une récente prière du shabbat à Rotterdam, où la synagogue était plus fréquentée que d’ordinaire et où le maire de la ville s’était joint aux fidèles en signe de soutien.

Toutefois, la dirigeante du Congrès juif européen critique ce qu’elle considère comme une réponse insuffisante de certains gouvernements européens. Selon elle, les condamnations verbales ne suffisent plus.

« Les lois existent, les stratégies aussi, mais il faut maintenant passer aux actes », a-t-elle insisté, dénonçant un sentiment d’impunité chez certains agresseurs.

Raya Kalenova appelle ainsi les autorités européennes à renforcer la protection des communautés juives et à lutter plus fermement contre les discours de haine, afin de restaurer un climat de sécurité.

Chapo — Après plusieurs attaques visant des synagogues et une école juive en Europe, la vice-présidente exécutive et directrice générale du Congrès juif européen alerte sur une montée inquiétante des violences antisémites et appelle les gouvernements à agir davantage.

La vice-présidente exécutive et directrice générale du Congrès juif européen (EJC), Raya Kalenova, a dénoncé une recrudescence alarmante d’attaques contre des institutions juives en Europe, appelant les autorités à renforcer leur réponse face à l’antisémitisme.

S’exprimant après plusieurs incidents récents, notamment aux Pays-Bas et en Belgique, elle a indiqué que quatre suspects avaient été arrêtés après des attaques visant des synagogues à Rotterdam. Selon les premières informations, les auteurs seraient « très jeunes », certains à peine majeurs, voire encore adolescents.

Les motivations exactes restent à déterminer, mais Raya Kalenova estime que le contexte international et les tensions liées au Moyen-Orient alimentent une radicalisation croissante. « Depuis le 7 octobre, nous vivons dans une atmosphère difficile », a-t-elle souligné, évoquant un passage inquiétant « du discours radical à l’action violente ».

Au cours de la dernière semaine, plusieurs incidents ont visé des synagogues ainsi qu’une école juive dans la région du Benelux. Une situation jugée « extrêmement préoccupante » par la responsable du Congrès juif européen.

Malgré cette inquiétude, Raya Kalenova insiste sur la détermination des communautés juives à ne pas céder à l’intimidation. Elle a notamment évoqué la forte mobilisation observée lors d’une récente prière du shabbat à Rotterdam, où la synagogue était plus fréquentée que d’ordinaire et où le maire de la ville s’était joint aux fidèles en signe de soutien.

Toutefois, la dirigeante du Congrès juif européen critique ce qu’elle considère comme une réponse insuffisante de certains gouvernements européens. Selon elle, les condamnations verbales ne suffisent plus.

« Les lois existent, les stratégies aussi, mais il faut maintenant passer aux actes », a-t-elle insisté, dénonçant un sentiment d’impunité chez certains agresseurs.

Raya Kalenova appelle ainsi les autorités européennes à renforcer la protection des communautés juives et à lutter plus fermement contre les discours de haine, afin de restaurer un climat de sécurité.