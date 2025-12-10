Antisémitisme en France : Céline Pina accuse une partie de la gauche et des médias de fermer les yeux

L’essayiste Céline Pina a dénoncé mercredi soir sur i24NEWS une « désinvolture insensée » après la publication, par un maire français, d’un commentaire contenant le terme antisémite « youpin » sous un article de Libération concernant le non-boycott français de l’Eurovision. « J’aurais dû tomber de ma chaise, mais plus tant que ça », a-t-elle admis. « Ce mot est marqué par la collaboration. Je pensais ne jamais l’entendre de ma vie. »

Ce qui choque l’essayiste n’est pas seulement l’emploi du terme, mais le naturel avec lequel l’élu l’a assumé. « Il dit : j’assume complètement, même si je ne partage pas ce que j’ai écrit. Cela interroge sa lucidité », ironise-t-elle. Affirmer ne pas connaître la portée du mot serait selon elle « absolument pas crédible », d’autant que « cet homme a 65 ans, c’est un militant politique. Il ne peut pas ignorer ce que ce mot signifie. »

Céline Pina souligne que, même en remplaçant le terme, la phrase reste intrinsèquement antisémite. « Il explique que les Juifs tirent les ficelles en France. C’est le cliché antisémite par excellence. »

Elle va plus loin, dénonçant un imaginaire complotiste toujours actif dans une partie de la gauche radicale : « Il y a encore des gens pour croire que des Juifs dirigeraient la France en coulisses. Ce sont les clichés les plus stupides, les plus faux, les plus anciens, réactivés par une folie antisémite. »

L’essayiste s’interroge aussi sur la faible couverture médiatique de l’affaire : « Si un élu du RN avait dit cela, ce serait un scandale national. Si quelqu’un avait parlé ainsi d’une population maghrébine, pareil. Mais là, comme c’est un élu de gauche et que la cible est juive, tout le monde s’en lave les mains. »

Elle conclut par une critique sévère de certains médias : « Si la France n’est pas antisémite, on peut se demander si certains médias, eux, ne le seraient pas. Le Monde mériterait la même humiliation que la BBC. Ils ne valent pas mieux et sont parfois pires. »