Antisémitisme en ligne : Marc Knobel alerte sur un phénomène devenu incontrôlable

Les réseaux sociaux sont-ils devenus des accélérateurs de haine ? Invité sur i24NEWS, l’historien et chercheur Marc Knobel a livré une analyse des mécanismes qui favorisent aujourd’hui la diffusion de contenus antisémites sur Internet.

Réagissant à une étude montrant que des utilisateurs peuvent être exposés à des contenus antisémites après avoir simplement consulté des vidéos de sport ou de cuisine, l’auteur de Cyberhaine, propagande et antisémitisme sur Internet affirme ne pas être surpris. Selon lui, plusieurs études ont déjà démontré que des plateformes comme Instagram ou TikTok permettent la circulation massive de contenus haineux, notamment auprès des plus jeunes.

Marc Knobel explique que les algorithmes sont conçus pour maximiser l’engagement des utilisateurs. Plus un contenu suscite de réactions, plus il est mis en avant. Or, les contenus complotistes, racistes ou antisémites génèrent souvent de fortes interactions, ce qui favorise leur propagation.

Le chercheur dénonce également l’insuffisance des mécanismes de modération. Selon lui, seule une faible part des signalements effectués par les internautes aboutit réellement à la suppression des contenus problématiques. Une situation qu’il qualifie de particulièrement préoccupante alors que des millions de jeunes s’informent principalement via les réseaux sociaux.

Pour Marc Knobel, la cyberhaine est devenue un véritable écosystème numérique alimenté par des logiques économiques. Les plateformes privilégieraient avant tout la rentabilité et le temps passé à l’écran plutôt que la protection des utilisateurs.

Face à ce constat, il appelle à une responsabilisation accrue des géants du numérique, estimant qu’ils doivent investir davantage dans la modération et la lutte contre les contenus haineux. À défaut, il juge nécessaire que les gouvernements imposent des sanctions financières afin de contraindre les plateformes à agir plus efficacement contre la propagation de la haine en ligne.