Antisémitisme : Sandra Ifrah alerte sur une banalisation dangereuse et appelle à des actes concrets

Invitée sur i24NEWS, Sandra Ifrah, porte-parole de l’association Women United for Peace, a réagi avec gravité au nouvel incident antisémite survenu à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Pour elle, cet épisode n’est plus un fait isolé mais s’inscrit dans une inquiétante répétition. « C’est tous les jours », a-t-elle martelé, évoquant une normalisation progressive des actes antijuifs en France et ailleurs.

Rappelant que la victime était une mère accompagnée de son enfant, Sandra Ifrah a souligné le traumatisme que ces scènes ravivent au sein de la communauté juive. Elle a établi un parallèle avec d’autres agressions récentes, notamment celles visant des enfants dans des lieux publics. « C’est une véritable alarme pour les Juifs de France et du monde entier », a-t-elle affirmé.

La porte-parole a tenu à dissocier clairement la communauté juive des événements au Moyen-Orient. « Nous ne sommes absolument pas responsables de ce qui se passe en Israël », a-t-elle insisté, dénonçant l’amalgame permanent entre opinions politiques et identités religieuses. Selon elle, cette confusion alimente une haine décomplexée qui se traduit par des actes concrets.

Sur le plan institutionnel, Sandra Ifrah appelle à aller au-delà des déclarations politiques. Elle réclame l’adoption d’une circulaire de droit pénal intégrant la définition de l’IHRA comme outil d’interprétation pour les magistrats et les forces de l’ordre, une demande partagée par plusieurs organisations juives européennes. « Il faut des actes, pas seulement des paroles », a-t-elle averti, estimant que l’année 2026 devra être celle de la responsabilité.

Interrogée sur l’action de son association depuis le 7 octobre 2023, elle reconnaît un contexte devenu « extrêmement difficile ». Women United for Peace poursuit néanmoins son combat par la pédagogie et l’éducation, afin de défendre une image d’Israël fondée sur le vivre-ensemble. Sandra Ifrah dénonce enfin l’influence de courants extrémistes qui, selon elle, instrumentalisent des mots forts et dévoyés pour nourrir la haine, notamment auprès des jeunes générations.