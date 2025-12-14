Après l'attentat de Sydney, la voix brisée mais déterminée de la communauté juive australienne

Intervenant dimanche sur i24NEWS en pleine nuit australienne, Emily Gian, directrice des médias sociaux de la Fédération sioniste d’Australie, a livré un témoignage quelques heures après l’attentat antisémite qui a frappé une célébration de Hanouka à Sydney. « Nous sommes tous en état de choc », confie-t-elle, précisant que si ses proches vont bien, « tout le monde connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un ».

Pour Emily Gian, l’horreur n’est pas une surprise. « Les gens sont choqués, mais pas surpris », affirme-t-elle, rappelant que la communauté juive redoutait un tel drame depuis octobre 2023. Elle évoque les manifestations hostiles apparues dès les jours suivant le 7 octobre, avec des slogans appelant à la haine et à la violence. « Nous avons alerté, alerté, alerté… et voilà le résultat aujourd’hui », déplore-t-elle.

Selon elle, les autorités australiennes n’ont pas agi avec suffisamment de fermeté pour enrayer cette dérive. « On dit que la haine n’a pas sa place en Australie, mais ce que nous avons vu, c’est qu’elle y a trouvé sa place », insiste-t-elle, appelant à un travail en profondeur pour restaurer la cohésion sociale et protéger toutes les minorités. « Ce qui commence par les Juifs ne se termine jamais par les Juifs », avertit-elle.

Interrogée sur l’avenir, Emily Gian reconnaît que l’optimisme est difficile après un tel massacre. Pourtant, elle affirme la détermination de la communauté juive à continuer de vivre et de célébrer. « Nous sommes juifs, nous sommes fiers, et nous voulons célébrer nos fêtes », dit-elle, même si le sentiment de sécurité est aujourd’hui ébranlé.

À l’aube de Hanouka, son message reste clair : « Nous continuerons à combattre l’obscurantisme par la lumière. C’est le message même de Hanouka. »