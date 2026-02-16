Aurore Bergé en Israël : "La France a une ligne de front commune face au terrorisme islamiste"

En déplacement officiel en Israël, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a accordé ce lundi soir un entretien exclusif à i24NEWS dans La Grande Édition. Une visite marquée par l’émotion et un message politique clair.

Revenue sur sa visite du site du festival Nova et du kibboutz Nir Oz, frappés lors du massacre du 7 octobre, la ministre a évoqué une « émotion très particulière » au contact des familles de victimes. « Il faut que ce souvenir reste vivace », a-t-elle insisté, rappelant que 51 Français ont été assassinés et dénonçant « une tentative d’extermination » sur le sol du seul État refuge pour les Juifs. Elle a affirmé vouloir « emporter cette mémoire en France » pour répondre à ceux qui doutent encore de la réalité des attaques.

Aurore Bergé a également souligné que la France et Israël partagent « une ligne de front commune face au terrorisme islamiste ». Selon elle, nommer clairement le Hamas comme organisation terroriste est une exigence morale, rejetant toute qualification d’« acte de résistance ».

Sur le plan diplomatique, la ministre a annoncé la reprise du dialogue franco-israélien sur la lutte contre l’antisémitisme, interrompu depuis le 7 octobre. Elle a insisté sur les liens « historiques et indéfectibles » entre les deux nations, rappelant l’engagement de la France en faveur des otages et de ses ressortissants.

Interrogée sur la situation en France, Aurore Bergé a dénoncé un « risque de réenracinement de l’antisémitisme », qu’elle attribue explicitement à La France insoumise, accusée de « cynisme électoral ». Elle a défendu la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan visant à mieux sanctionner les formes contemporaines d’antisémitisme, notamment celles dissimulées sous l’antisionisme.

Enfin, à l’approche des échéances politiques de 2027, la ministre a plaidé pour une candidature unique afin d’éviter « une tenaille entre l’extrême droite et l’extrême gauche ». Refusant toute spéculation personnelle, elle a affirmé vouloir mettre son énergie au service de l’unité et du combat contre toutes les formes de haine.