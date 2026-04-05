Bab el-Mandeb : la menace d’un blocage qui pourrait plonger le monde dans une crise énergétique majeure

Le blocage éventuel du détroit de Bab el-Mandeb constituerait une escalade majeure aux répercussions économiques et géopolitiques considérables, selon Nachum Shiloh, expert au centre Moshe Dayan. Déjà fragilisé par les tensions autour du détroit d’Ormuz, le commerce énergétique mondial pourrait être encore davantage perturbé si ce passage stratégique venait à être fermé.

Pour l’expert, les Houthis disposent des capacités nécessaires pour perturber, voire bloquer cette voie maritime essentielle reliant la mer Rouge à l’océan Indien. Ils ont déjà démontré leur aptitude à menacer la navigation commerciale, notamment grâce à des missiles, des drones et des moyens navals.

Les conséquences seraient immédiates : une hausse des prix du pétrole et une aggravation de la crise énergétique mondiale. Les pays du Golfe, déjà affectés par les attaques iraniennes et les restrictions dans le détroit d’Ormuz, seraient particulièrement exposés. L’Arabie saoudite, qui utilise des infrastructures permettant d’acheminer le pétrole vers la mer Rouge, pourrait voir ses capacités limitées en cas de blocage prolongé.

Au-delà de l’impact économique, un tel scénario accentuerait les pressions sur les États riverains de la mer Rouge, comme la Jordanie ou l’Égypte, tout en compliquant davantage les équilibres régionaux. Pourtant, Nachum Shiloh estime que les pays du Golfe privilégieront la prudence. Malgré les tensions, ils cherchent à éviter une confrontation directe et pourraient favoriser des initiatives diplomatiques ou inciter les États-Unis à ajuster leur stratégie.

L’analyste souligne également que les Houthis ne sont pas un simple prolongement de Téhéran. Contrairement au Hezbollah, ils agissent selon leurs propres intérêts stratégiques, ce qui explique leur engagement mesuré dans le conflit. Leurs décisions sont calculées, fondées sur une évaluation précise des risques et des gains.

Dans ce contexte, le détroit de Bab el-Mandeb apparaît comme un point stratégique majeur, susceptible d’amplifier une crise régionale en choc énergétique mondial.