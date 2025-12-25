Bob Hasbara sur i24NEWS : "La détestation d’Israël est le fruit de décennies de propagande"

Invité de La Grande Édition sur i24NEWS, Bob Daune, connu sur les réseaux sous le nom de Bob Hasbara, a livré une analyse du classement international plaçant Israël, pour la deuxième année consécutive, en bas de l’échelle de l’image des États. Pour lui, ce résultat n’a rien d’une surprise.

Selon l’entrepreneur et influenceur, cette hostilité est le produit d’un travail de fond mené depuis des années, voire des décennies, par les réseaux de propagande du Hamas, du régime iranien, du Qatar et des Frères musulmans en Occident. « On assiste à une diabolisation méthodique de l’État juif », explique-t-il, soulignant que, contrairement aux régimes autoritaires où l’on cible les dirigeants, les démocraties sont attaquées à travers leur population. Israël n’échapperait pas à cette logique : ce sont désormais les Israéliens eux-mêmes qui sont visés.

Bob Hasbara insiste sur un point central : la distinction souvent avancée entre rejet du gouvernement Netanyahou et rejet d’Israël serait largement illusoire. À ses yeux, l’antisionisme sert de paravent socialement acceptable à une haine plus profonde et plus ancienne. « Chercher une explication rationnelle à une haine irrationnelle est une illusion », affirme-t-il, rappelant que cette hostilité s’inscrit dans une longue continuité historique.

Sur le terrain de la communication, le constat est sévère. Bob Hasbara estime qu’Israël a perdu la bataille de l’opinion, face à des adversaires qui n’hésitent pas à recourir massivement aux images chocs et aux fausses informations. « Nous argumentons avec la raison, eux avec l’émotion », résume-t-il, évoquant un rapport de force profondément déséquilibré.

Pour autant, il ne plaide pas pour un renoncement aux valeurs démocratiques. À ses yeux, le temps finira par révéler aux opinions occidentales que les forces qui s’acharnent contre Israël sont aussi celles qui menacent leurs propres sociétés.