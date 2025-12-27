"Boualem Sansal était devenu le caillou dans la chaussure du pouvoir algérien", affirme son avocat François Zimeray

Invité lundi du Grand Oral sur i24NEWS, l’avocat et ancien ambassadeur François Zimeray est longuement revenu sur la libération de l’écrivain Boualem Sansal, après un an de détention en Algérie. Un dossier emblématique, selon lui, des blocages politiques, mémoriels et diplomatiques qui empoisonnent la relation entre Paris et Alger.

François Zimeray, qui fut l’avocat de l’écrivain, décrit une affaire devenue progressivement « intenable » pour les autorités algériennes. « Boualem Sansal était devenu un caillou dans la chaussure », explique-t-il, soulignant que la mobilisation internationale d’écrivains, d’intellectuels et d’instances multilatérales avait fini par transformer cette détention en handicap diplomatique majeur pour Alger.

L’ancien député européen insiste toutefois sur la complexité du contexte. Selon lui, une partie du pouvoir algérien reste enfermée dans une logique de confrontation mémorielle avec la France, rejouant sans cesse la guerre d’indépendance comme instrument de légitimation interne. Dans ce cadre, toute concession apparente à Paris serait perçue comme une défaite politique. C’est ce qui expliquerait, selon lui, le rôle discret mais décisif joué par l’Allemagne dans l’épilogue du dossier.

Plus largement, François Zimeray replace l’affaire Sansal dans une dérive plus préoccupante. Il évoque le cas d’autres détenus, comme le journaliste Christophe Gleize, et dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins symboliques.

L’entretien s’est enfin élargi aux enjeux globaux de liberté d’expression et de lutte contre l’antisémitisme. Pour François Zimeray, les amalgames, les silences et les doubles standards nourrissent une haine mondialisée, tandis que l’attachement aux droits fondamentaux s’érode, y compris dans les démocraties occidentales.