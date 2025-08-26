Céline Pina : "Si les Juifs quittent la France, la France devient une nation islamisée"

Articles recommandés -

L’essayiste et journaliste Céline Pina a livré une mise en garde saisissante lors d’une intervention sur i24NEWS consacrée à la montée de l’antisémitisme et à l’avenir des Juifs en France.

Interrogée sur l’affirmation selon laquelle la question n’est plus de savoir si les Juifs quitteront la France mais quand, elle a répondu sans détour : « Honnêtement, si on en arrive là, la question sera surtout de savoir si la France restera la France. »

Pour Céline Pina, le départ massif des Juifs du pays constituerait un point de non-retour, annonçant une transformation radicale et violente de la société française. « Si les Juifs quittent la France, la France devient une nation islamisée, et cela se fera dans la violence », a-t-elle affirmé, avant de conclure : « Si les Juifs quittent la France, la France tombe. »

Elle a également insisté sur le caractère irréversible et dramatique d’un tel scénario : « Pour moi, ce serait un échec abominable, et je ne sais pas comment nous pourrions nous relever d’une honte pareille. » Par ces propos, Céline Pina alerte non seulement sur la gravité de la montée de l’antisémitisme, mais aussi sur les conséquences identitaires, politiques et morales qu’un exode de la communauté juive entraînerait pour la République française.