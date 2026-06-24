Chagall, un mystère artistique toujours vivant

Peut-on encore découvrir de nouvelles facettes de l'œuvre de Marc Chagall ? C'est le pari du Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme (MAHJ) à Paris avec son exposition consacrée à Jour de fête, une toile réalisée en 1914 par le célèbre peintre.

Invitée de l'Édition du Soir mardi soir sur i24NEWS, Pascale Samuel, conservatrice du patrimoine et commissaire de l'exposition, a présenté cette initiative originale née d'une collaboration avec le musée de Düsseldorf, propriétaire de l'œuvre. Peinte à Vitebsk, ville natale de Chagall, Jour de fête est considérée comme une œuvre particulièrement énigmatique.

Si certains éléments renvoient clairement à la fête juive de Souccot, d'autres détails demeurent difficiles à interpréter. Un personnage semblable au personnage principal apparaît notamment dans une direction opposée, tandis qu'une construction mystérieuse intrigue encore les spécialistes.

Pour tenter d'éclairer ces zones d'ombre, le MAHJ a choisi une approche inédite : solliciter six experts issus de disciplines différentes. Historien de l'art, philosophe, spécialiste du yiddish, ethnopsychanalyste, historien ou encore poète apportent chacun leur propre lecture de l'œuvre.

Selon Pascale Samuel, cette pluralité de regards permet de dépasser l'analyse traditionnelle de l'histoire de l'art. « On pense avoir tout dit sur Chagall, mais il y a encore beaucoup à révéler sur son travail », souligne-t-elle.

L'objectif est également de permettre au public de redécouvrir une culture et des codes parfois oubliés. Lorsque Chagall peint cette toile en 1914, il s'adresse à un univers culturel que ses contemporains pouvaient comprendre naturellement, mais dont certaines références se sont perdues avec le temps.

L'exposition, dont l'inauguration a été reportée d'une semaine en raison de la canicule, sera visible jusqu'au mois de novembre. Une invitation à poser un regard neuf sur l'un des artistes majeurs du XXe siècle.