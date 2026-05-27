Concert de Bad Bunny : une spectatrice israélienne dénonce la confiscation de son drapeau

Venue à Barcelone pour assister à un concert de Bad Bunny, l’Israélienne Gal Recher affirme avoir vécu une expérience qu’elle juge discriminatoire après la confiscation de son drapeau israélien par la sécurité de l’événement.

Invitée sur i24NEWS, elle raconte être arrivée au concert avec un drapeau d’Israël, comme de nombreux spectateurs venus avec les couleurs de leur pays.

Avant le début du spectacle, elle dit même avoir pris une photo avec le chanteur. Mais quelques minutes plus tard, un agent de sécurité lui aurait demandé de remettre son drapeau.

Selon Gal Recher, la sécurité lui aurait expliqué que les drapeaux israéliens et palestiniens étaient interdits afin d’éviter « des provocations » ou des tensions dans la salle.

La jeune femme affirme avoir accepté la décision dans un premier temps. Cependant, durant le concert, elle assure avoir vu de nombreux drapeaux palestiniens déployés dans le public sans qu’aucune intervention ne soit menée par les agents de sécurité.

« C’est seulement mon drapeau qui a été confisqué », déclare-t-elle, affirmant avoir ressenti « beaucoup de colère ».

Gal Recher souligne également que la confiscation ne venait pas de spectateurs mais directement de l’organisation du concert. Selon elle, l’un des agents de sécurité qui lui a parlé était d’ailleurs israélien et s’est adressé à elle en hébreu.

Interrogée plus largement sur son séjour à Barcelone, elle affirme ne pas avoir subi d’autres incidents hostiles en tant qu’Israélienne dans la ville. Elle évoque néanmoins une forte présence de drapeaux palestiniens dans plusieurs quartiers de la capitale catalane. « Je n’ai rien ressenti d’agressif contre moi, sauf pendant ce concert », conclut-elle.