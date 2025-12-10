Coopération, perception, vérité : le professeur Yodé Dion plaide pour un “miracle israélo-africain"

Invité de l’émission Défense sur i24NEWS, le professeur Yodé Dion, vice-président chargé de la coopération internationale de l’université Félix-Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire, a livré un plaidoyer puissant en faveur d’un renforcement des liens académiques, diplomatiques et humains entre Israël et l’Afrique. Une intervention marquée par une réflexion philosophique, un retour sur l’histoire et un appel constant à combattre les manipulations qui empoisonnent la perception des peuples.

Le professeur Dion explique que sa présence en Israël s’inscrit dans une dynamique de coopération universitaire, mais aussi dans une volonté de « toucher la réalité du doigt ». Face aux campagnes de désinformation circulant en Afrique – notamment après l'épisode de Dakar où l’ambassadeur israélien avait été expulsé d’une université – il insiste sur la nécessité de « déconstruire les récits mensongers » et de renouer avec les vérités du terrain.

Se référant à la Charte du Kouroukan Fouga, l’une des premières déclarations africaines des droits humains, il rappelle que « toute vie est une vie » et qu’aucun peuple ne doit être essentialisé ou diabolisé. Le 7 octobre n’efface pas, selon lui, la souffrance partagée : « Autant ceux qui se plaignent souffrent, autant il y a un peuple qui souffre ici : Israël. » Son propos, profondément humaniste, s’enracine dans sa lecture de Spinoza : « La haine ne peut jamais être bonne. »

Pour Dion, l’enjeu central est la perception : « L’erreur s’impose vite, la vérité se construit. » Dans un monde dominé par la manipulation et les réseaux sociaux, il appelle à une reconstruction patiente des imaginaires, par le contact direct, l’éducation et la coopération.

Il voit dans la résilience israélienne un modèle exportable : « Ce que j’ai vu ici est inspiratif. » L’Afrique, dit-il, peut bâtir avec Israël un partenariat stratégique, agricole, sécuritaire et universitaire. « Un miracle peut naître. Mais les miracles, il faut les construire. »

Un message de pont, d’ouverture et d’ambition partagée.