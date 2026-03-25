Cyberguerre : Israël en position de force face aux offensives iraniennes

L’ancien officier du cyber-renseignement Jérémy Makowski dresse un constat clair : Israël dispose d’un avantage structurel majeur face aux cyberattaques iraniennes, grâce à un écosystème parmi les plus avancés au monde. Selon lui, la force du pays réside dans une coopération étroite entre services de renseignement, armée, entreprises privées et monde académique, permettant une détection rapide et une réponse coordonnée aux menaces .

Mais la menace évolue. Makowski souligne que l’Iran mène depuis plusieurs années des opérations de recrutement en ligne, notamment via Telegram, ciblant directement des citoyens israéliens. Ces approches, souvent anodines au départ, visent à obtenir des informations sensibles, voire à pousser certains individus à passer à l’acte. Plusieurs cas d’espionnage ont déjà été déjoués, preuve que ces tentatives, bien que limitées, sont réelles et persistantes .

Sur le plan concret, les risques pour la population concernent d’abord le piratage de données personnelles — coordonnées bancaires, adresses, numéros de téléphone — mais aussi des intrusions dans les téléphones ou les services en ligne. Dans des scénarios plus graves, Makowski évoque des attaques potentielles contre des infrastructures critiques, comme l’électricité ou l’eau, même si ces opérations restent complexes .

Face à ces menaces, la vigilance individuelle est essentielle : ne pas cliquer sur des liens suspects, sécuriser ses appareils et comprendre les mécanismes de cyberattaque constituent les premières lignes de défense.

Enfin, concernant l’Iran, Makowski distingue la censure numérique — contournable via certains outils — des coupures physiques d’internet, beaucoup plus difficiles à neutraliser sans moyens lourds comme des infrastructures satellitaires.

Son analyse met en lumière une réalité : la cyberguerre est désormais un front à part entière, où la supériorité technologique et la résilience sociétale sont déterminantes.