Dan Bendavid : "Le 7 octobre a brisé une illusion sécuritaire"

Invité ce lundi soir dans l’émission Ça se débat, l’écrivain Dan Bendavid est revenu sur son ouvrage Sur les cendres du 7 octobre, publié aux éditions Nuvi. Son ambition, explique-t-il, n’était pas d’écrire « dans le feu de l’action », mais de laisser une trace réfléchie et durable des événements du 7 octobre 2023 et des deux années de conflit qui ont suivi. « Les paroles s’envolent, les écrits restent », rappelle-t-il.

Au cœur de son analyse, une question centrale : comment une société technologiquement avancée comme Israël a-t-elle pu être surprise par une attaque d’une telle ampleur ? Pour l’auteur, plusieurs signaux d’alerte avaient pourtant été transmis. Mais ils n’ont pas été suivis d’effet. « Israël vivait dans l’illusion que sa dissuasion, sa supériorité technologique, ses systèmes de surveillance par caméras, drones et satellites suffisaient à prévenir toute offensive majeure », explique-t-il. Une illusion que le Hamas aurait exploitée pendant des années, en développant notamment une infrastructure souterraine capable de soutenir une attaque d’envergure.

Dan Bendavid évoque également des failles à plusieurs niveaux : renseignement intérieur, sécurité intérieure et renseignement militaire. Selon lui, certains canaux d’information auraient été « retournés », diffusant des messages apaisants qui ont conforté l’idée que le Hamas n’irait pas jusqu’à une guerre totale.

Interrogé sur l’avenir et la possibilité d’un désarmement du Hamas, l’écrivain estime que la neutralisation de ses capacités militaires est indispensable. Il distingue toutefois l’idéologie de l’organisation de ses moyens opérationnels : si l’idéologie est profondément ancrée, ses structures armées peuvent, selon lui, être démantelées.

Son livre se conclut sur une note d’espoir. Pour Dan Bendavid, l’histoire montre que des sociétés frappées par des drames majeurs peuvent se reconstruire. Israël comme Gaza devront, selon lui, passer par un processus de résilience collective. « Israël n’a rien à offrir en partage sinon la paix et la prospérité », affirme-t-il, appelant à un apaisement durable au Moyen-Orient.