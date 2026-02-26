De l’énergie au silicium : Israël, pièce maîtresse du nouvel échiquier mondial

Invité de La Grande Édition ce jeudi soir, Steve Ohana, professeur d’économie à l’Université Reichman, a livré une analyse éclairante sur la transformation silencieuse mais profonde de la puissance mondiale. Selon lui, le centre de gravité stratégique s’est déplacé : après l’ère du pétrole et de l’énergie fossile, place à l’ère des métaux critiques et des semi-conducteurs.

Depuis les années 2000, explique-t-il, deux transitions majeures ont redessiné l’économie mondiale : la transition écologique et la transition numérique, aujourd’hui accélérée par l’intelligence artificielle. Contrairement à l’idée d’une économie dématérialisée, cette mutation a renforcé une nouvelle dépendance, non plus énergétique mais minérale. Éoliennes, panneaux solaires, batteries électriques, centres de données et puces électroniques reposent sur des ressources stratégiques devenues le « nerf de la guerre ».

Dans ce domaine, la Chine dispose d’une avance considérable, notamment dans l’extraction et le raffinage des terres rares et métaux critiques, où elle contrôle une part écrasante du marché mondial. À l’inverse, les États-Unis dominent le secteur des semi-conducteurs de pointe, grâce notamment à des entreprises comme Nvidia, tout en restant dépendants de partenaires clés comme Taïwan pour la production et les Pays-Bas pour les équipements spécialisés.

Cette interdépendance structure une rivalité inédite entre Washington et Pékin. Face aux pressions chinoises sur les exportations de terres rares, les États-Unis ont amorcé une stratégie de sécurisation des chaînes d’approvisionnement, cherchant à bâtir un espace économique aligné sur leurs intérêts et leurs valeurs, une forme de « Pax Silica » fondée sur la souveraineté technologique.

Dans ce nouvel échiquier, Israël et l’Inde apparaissent comme des acteurs pivot. Israël, intégré à la recherche et développement des géants technologiques américains et leader en cybersécurité, représente un maillon stratégique irremplaçable. L’Inde, quant à elle, s’impose comme un contrepoids démographique et géopolitique à la Chine, offrant des perspectives minières et industrielles dans un cadre plus proche des démocraties occidentales.

Pour Steve Ohana, la puissance du XXIe siècle ne se joue plus seulement sur le pétrole, mais sur le silicium et les métaux critiques.